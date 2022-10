Dalle ore 18.00 alle ore 20.00, DOLCETTO SCHERZETTO PER LE VIE DEL PAESE, con consegna mappe in Piazza Oriani.

Alle ore 20.15, GIOCO DAL VIVO ”Il malefico progetto del prof” (circa 60 minuti) – Iscrizioni tramite link entro le ore 24.00 del 30 ottobre. Posti limitati. LINK: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3pCpeSBH-_SwXyEYqywbgLwMJZQVwI3eh1edKXRq66MQE6A/viewform

Alle ore 22.30, GRAN FINALE ATTORNO AL FUOCO.

La serata di Halloween sarà preceduta in Piazza Oriani dalle ore 18.30 dalla consegna “ZUCCHE DI PAURA” e dai PUNTI DI RISTORO (anche con asporto).

Sempre in Piazza Oriani, dalle ore 18.30 funzionerà il punto informativo e di raccolta per gare e concorsi.

Tra i concorsi della serata “MASCHERA ORIGINALE”, con premiazione prevista per le ore 22.00.

Info e prenotazioni anche presso la sede della Pro Loco (martedì e venerdì ore 10.00-12.30 – tel. 054673033 – proloco.casolavalsenio@gmail.com ).

La serata di Halloween per bambini sarà preceduta venerdì 28 ottobre da ZUCCHE DA BRIVIDO.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il CIRCUS (Centro di aggregazione giovanile) e A.Te.Se. (Agenzia Territoriale di Servizi). Per l’intaglio delle ZUCCHE, dalle ore 16.00, ogni ragazzo e ogni ragazza dovrà portare con sé gli strumenti necessari, che verranno comunicati in seguito.

Per partecipare è necessario iscriversi telefonando al numero 3427702353.

La ZUCCA più bella verrà premiata alla Festa di Halloween lunedì sera 31 ottobre da un’accurata giuria.