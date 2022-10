Sarà dedicata all’agronomo Giuseppe Cellini un’area verde situata nella frazione ravennate di Campiano, di fronte a via Bachelet. La cerimonia di intitolazione, aperta alla cittadinanza, si svolgerà martedì 11 ottobre, alle 12, alla presenza del sindaco Michele de Pascale.

Si tratta di un’area individuata grazie alla collaborazione del Comitato cittadino di Campiano e del Consiglio territoriale dell’Area San Pietro in Vincoli, nella quale sono state messe a dimora piante da frutto tradizionali del territorio per ricordare l’attività portata avanti da Cellini come frutticoltore.

Agronomo, sempre presente attivamente nei convegni dedicati all’agricoltura, Giuseppe Cellini fu artefice dello sviluppo di cinquant’anni di frutticoltura, non solo romagnola, dalla metà del 900 fino ad oggi.

Nato a Ravenna nel 1919 e scomparso nel 2011, è sempre vissuto a Campiano. Laureato in Scienze agrarie nel 1946 presso l’Università di Bologna, svolse il suo primo impegno di lavoro presso il Ministero dell’agricoltura di San Marino.

Fu fervente sostenitore di Nullo Baldini, fondatore delle cooperative agricole bracciantili del ravennate. Dal 1945 al 1950 diresse l’ufficio agricolo della Federazione delle cooperative di Ravenna.

Insegnante per diversi anni ai corsi di formazione per giovani agricoltori fu autore del testo “L’agricoltura e la passione” e collaborò con diverse riviste specializzate del settore.

Sostenitore della ricerca e dell’innovazione in agricoltura, concorse concretamente a cambiare i sistemi di potatura del pesco, introducendo e sostenendo i portainnesti nanizzati e gli impianti fitti. Contribuì inoltre al diffondersi dei principi di “lotta integrata” e delle nuove varietà di piante da frutto “resistenti” alle malattie.

In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà al circolo “Le Dune”, in via Petrosa 205 a Campiano.