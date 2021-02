A 26 anni sfida la crisi della pandemia e apre un’erboristeria a Brisighella

Aprire un’attività in piena crisi pandemica. Non ci ha pensato molto Francesca Samorì e non si è fermata di fronte alle difficoltà prodotte dal coronavirus sull’economia locale. Così, nella mattinata di sabato, a Brisighella, la giovane 26enne, fresca di studi, ha aperto per la prima volta le porte ai clienti di Bloom Erboristeria in via Porta Fiorentina. A causa delle norme sanitarie, non si è potuta tenere una vera e propria cerimonia di inaugurazione, ma fin dal primo minuto non sono mancati clienti e curiosi. A far visita alla nuova attività anche Tiziano Samorè, segretario provinciale di Confartigianato: un augurio di buon cammino a chi ha scelto di lavorare in pieno centro nel borgo medievale