Questo è lo slogan che accompagnerà anche quest’anno l’8 marzo, Giornata internazionale della Donna; il supermercato Conad La Filanda ospiterà martedì 8 marzo un punto informativo dell’Associazione SOS Donna, Centro antiviolenza, (via Laderchi 3 Faenza, tel. 0546/22060) per sollecitare e sensibilizzare ancora una volta la cittadinanza ad una riflessione sulla violenza alle donne. Presso il punto informativo posto all’interno del supermercato, le volontarie di SOS Donna distribuiranno la mimosa offerta alle loro clienti dal Conad stesso.

Ma l’azione di Conad in contrasto al fenomeno della violenza contro le donne non si ferma qui. Con la campagna dello scorso anno, SOS Donna ha attivato interventi di sostegno per alcune donne in uscita dalla violenza e per i/le loro bambini/e. Anche per quest’anno la campagna sarà ampliata, con il coinvolgimento di tutti i supermercati Conad e Cofra dell’Unione della Romagna Faentina: durante le giornate di domenica 6, lunedì 7 e martedì 8 marzo 2022 per ogni scontrino che sarà emesso verranno donati 10 centesimi in sostegno alle attività promosse dall’Associazione SOS Donna. La campagna coinvolgerà anche il superstore “La Filanda”.

L’azione di SOS Donna-Servizio Fe.n.ice (sportello voluto dall’Unione della Romagna Faentina, Assessorato Pari Opportunità) sul territorio comprensoriale faentino ha visto, nel 2021, 203 donne accolte e, dal primo gennaio 2022 ad oggi, più di 50 donne si sono già rivolte a noi.

Le volontarie saranno presenti nel supermercato durante l’orario di apertura, offrendo fiori alle donne e fornendo eventuali informazioni in merito al Centro antiviolenza. Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 saranno inoltre presenti gli/le agenti della Polizia di Stato di Faenza, al fianco dell’Associazione durante la Giornata Internazionale della Donna.

Fare la spesa alla Conad nelle giornate di domenica 6, lunedì 7 e martedì 8 marzo significa sostenere le donne vittime di violenza e i/le loro bambini/e e contrastare la violenza domestica.