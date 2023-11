Domenica 26 novembre torna a Brisighella uno degli eventi più importanti per il Borgo, la 64° “Sagra dell’ulivo e dell’olio”, che celebra i ricercati oli extra-vergine brisighellesi, il “Brisighello” D.O.P. e il raffinato “Nobil Drupa”. La sagra chiude in bellezza la rassegna novembrina delle “Quattro sagre per tre Colli”, organizzata dalla Pro Loco di Brisighella che allestirà in Piazza Marconi i mercati dei prodotti tipici, con musica e animazione, nelle altre vie e piazze del centro storico mercati ambulanti dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

Nella mattinata verrà organizzata una camminata nel “sentiero dell’olio” con ritrovo e partenza alle ore 9.00 davanti alla Tenda Cab-Terra di Brisighella in Piazza Marconi. Degustazione guidata dal Dott. Franco Spada.

Dalle ore 11.00 sarà attivo lo Stand Gastronomico in via Fossa con menù a tema della Sagra. In Piazza Carducci musica con la Band Strada 302. Inoltre, il pomeriggio sarà allietato dalla sfilata nel centro storico della Banda del Passatore di Brisighella con le majorettes e gli sciucaren.

Per chi fosse interessato ad approfondire i temi dell’olivicoltura e dell’oleoturismo, sabato 25 novembre alle ore 10.30, presso la Sala Cicognani in v.le Pascoli, 1 a Brisighella, si terrà un una conferenza pubblica su questi temi, con la partecipazione straordinaria dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) della Regione Emilia-Romagna.

In occasione della Sagra dell’ulivo e dell’olio, questa domenica la Rocca Manfrediana sarà aperta a orario continuato. Presso il Museo Ugonia (10-12.30/15-17) è visitabile la mostra “Il verde in bianconero” di Mirna Montanari. Con il biglietto unico è possibile visitare sia la Rocca che il Museo: sono previste riduzioni per studenti fino ai 25 anni e gratuità per bambini fino a 6 anni, persone con disabilità e accompagnatori. L’ingresso alla Torre dell’Orologio è gratuito (aperto nei festivi e prefestivi, 14.30-16.30).