La solidarietà e lo spirito di collaborazione sono nel DNA di chi frequenta la montagna dove l’amicizia si consolida.

Ne è prova l’iniziativa delle 11 sezioni dell’U.O.E.I. (Unione Operaia Escursionisti Italiani) che hanno risposto alla proposta di una sottoscrizione e raccolta di fondi per la consorella sezione di Faenza.

Le donazioni dei benefattori hanno raggiunto una cifra complessiva di quasi 4700 euro che sono stati devoluti all’U.O.E.I. Faenza A.P.S. e verranno utilizzati per azioni di ripristino e ripresa delle attività sociali danneggiate dagli eventi calamitosi.

Il presidente nazionale Lorenzo Gaini sottolinea che “tutte le sezioni dell’U.O.E.I. hanno risposto in modo positivo e generoso, ognuna con i propri tempi e disponibilità, alla sottoscrizione per dimostrare fattivamente la vicinanza alla popolazione e ai soci faentini. Ringrazio a nome mio e di tutti i componenti la struttura nazionale, tutti i soci uoeini per il nobile gesto di cui possiamo andare orgogliosi”.

Il presidente dell’U.O.E.I. Faenza, Pier Giorgio Gulmanelli aggiunge “Ringraziamo i soci uoeini delle altre sezioni italiane che hanno ideato e realizzato questa nobile iniziativa, che conferma il grande cuore della nostra associazione diffusa in vari territori, ma unita dallo stesso spirito solidale. Questo aiuto concreto è uno stimolo e un segnale di fiducia per superare le avversità e poter riprendere le attività sociali che stiamo programmando per i prossimi mesi”.