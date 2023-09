Ai Salesiani la Festa dei Bambini del Centro per le Famiglie

Festa dei Bambini sabato 30 settembre a Salesiani organizzata dal Centro per le Famiglie, in collaborazione con le associazioni e le realtà del territorio e con Save the Children. Tantissimi gli eventi e i laboratori in programma pensati per diverse fasce d’età. Ospite speciale Federico Benuzzi, divulgatore e giocoliere, che proporrà “Lo spettacolo della fisica” .

La festa torna dopo 4 anni e sarà anche l’occasione per promuovere fra i genitori i servizi del Centro per le famiglie dedicati ai più grandi