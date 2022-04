Si parte il 22 aprile sulla spiaggia di Pinarella con il Festival internazionale dell’Aquilone ARTEVENTO, un evento speciale e affascinante per bambini e adulti dall’animo bambino. Migliaia di aquiloni volteggeranno sulla spiaggia all’insegna di pace e serenità. Sarà possibile assistere anche ad eventi, spettacoli e voli in notturna fino al 1 maggio.Uno speciale annullo commemorativo, realizzato il giorno 25 Aprile da Poste Italiane, vuole storicizzare il tema della 42a edizione: Aquiloni per la pace.

Dal 22 al 25 aprile a Parco Gemelli a Tagliata la manifestazione Incozzati celebra la cozza di Cervia caratteristica per il suo sapore e la specifica consistenza. Allevata a tre miglia dalla costa in acque classificate come classe A, la cozza di Cervia ha gode della certificazione biologica.

Oltre alla cozza locale si potranno gustare altre tipicità gastronomiche a base di pesce della riviera. Si cena all’aperto nello splendido parco accompagnati dalla musica ed altre attività.

Lo stand gastronomico La Casina è aperto tutti i giorni sia a pranzo che a cena. Per info e contatti 0544 1888363 oppure info@rivieradeipini.it

Dal 23 al 25 aprile in piazza Garibaldi e area del centro storico continua laPrimavera Marittima con una due giorni dedicata alcountry

Un week-end speciale, con esibizioni musicali a tema, concerti, raduni, performance di ballo country e lezioni aperte al pubblico. Ci saranno anche banchi a tema che permetteranno a tutti di abbigliarsi come veri cow boy. In Viale Roma un raduno di auto e moto, mentre continuerà la piccola ristorazione con food truck, casette e stand.Domenica 24 aprile presente anche l’edizione speciale di A Spass par Zirvia, che con questo week end chiude il suo periodo di attività annuale.

Il 24 aprile alle 9.00ritrovo in piazza Garibaldi perla biciclettata aperta a tutti Sciame di Biciclette:pedalata di 16 chilometri che vuole sensibilizzare la comunità al rispetto dell’ambiente .

Domenica 24 alle 21.00 da piazza Garibaldi al Piazzale dei Salinari tornerà la travolgente energia della “kite family” ovvero della parata degli artisti ospiti del Festival dell’Aquilone che, al ritmo della Retro Marching Band, sfileranno per la cerimonia delle bandiere durante la quale le delegazioni verranno presentate alla presenza di partner e autorità.

Il 25 aprile nel pomeriggio alle 18.00 l’artista Paolo Buggiani offrirà una performance sorprendente nell’area dei magazzini del sale. Una simpatica sorpresa, che l’artista, che espone le sue opere ai magazzini del sale, insieme a quelle di Kate Haring uno dei capi della corrente neo-pop, tra gli artisti più rappresentativi della sua generazione, vuole offrire al pubblico

Nel piazzale dei salinari dalle 16 alle 20 si terrà il concerto di Fabio Curto conosciuto dal grande pubblico nel 2015 grazie alla vittoria del talent show “The Voice of Italy” di Rai 2. L’attività musicale di Fabio è molto varia, caratterizzata da una voce particolarmente intensa.L’artista, cantautore polistrumentista, hala grande capacità di creare un forte legame emotivo con il pubblico anche se accompagnato unicamente da una chitarra.

Primavera Marittima continua il 30 aprile e 1 maggio con gli “Antichi Mestieri”

Questo appuntamento avrà come tema centrale le professioni di una volta, attività dal fascino antico che vengono oggi riscoperte anche grazie alla loro forte capacità di richiamo verso il pubblico. Gli antichi mestieri saranno in scena in piazza Garibaldi con una rappresentazione molto realistica.

Per i più piccoli continuano i laboratori creativi in piazzetta Pisacane e giochi anche sotto alla Torre San Michele.

https://www.cerviaevents.it/primavera-marittima-2022/

Il 1 maggio si terrà l’eventoSulle orme di Grazia Deledda, per la rassegnaLuoghi d’autore dalle 10.00 alle 13.00. Partenza in bicicletta da Piazza Garibaldi per toccare luoghi cari alla scrittrice sarda, cittadina onoraria di Cervia, premio Nobel per la letteratura, che a Cervia soggiornò e visse nella casa “color biscotto. A cura di Associazione FESTA ed Ecomuseodel Sale e del Mare

In salina in partenza dal Centro Visite si terranno varie visite guidate che accompagneranno gli ospiti nel cuore della salina per contemplare paesaggi incantevoli, osservare l’avifauna e godere dello splendido tramonto, mentre nel cuore salinaro della cittàMUSA museo del sale sarà aperto sabato domenica e festivi (ore 14.30 – 19.00) e proporrà, oltre alla cultura salinara , “Il respiro del vento e del mare: Cervia e Grazia Deledda”, mostra fotografica del GF MUSA, iniziativa inserita nel cartellone deiLuoghi d’Autore. Al magazzino del sale si potrà invece visitare fino al 5 giugno la mostra Made in New York con le opere di Kate Haring e Paolo Buggiani, tutti i giorni dalle 10.00 alle 21.00.

A Milano Marittima la Casa delle Farfalle dalle 9.30 alle 18.00 accoglie il pubblico in 500 mq di foresta pluviale fra 60 specie di farfalle tropicali, 20 specie di insetti provenienti da tutto il mondo e 100 specie di piante tropicali, mentre il Parco Naturale propone 32 ettari di verde pineta in cui ritrovare gli animali tipici della terra di Romagna. Sempre al parco naturale si possono sperimentare nove percorsi aerei, di diverse altezze e adatti per tutte le età, dove provare il brivido di stare sospesi fra cielo e terra. Si tratta diCervia Avventura dove con imbragature e caschetti, tutti si possono cimentare nei percorsi sospesi e sentirsi un po’ Tarzan.