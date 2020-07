2 milioni per la ceramica artistica e artigianale: “Occasione importante”

2 milioni di euro per la ceramica artistica e artigianale italiana. Nel decreto legge “Rilancio”, approvato dalla Camera dei Deputati, ed ora al vaglio del Senato, è contenuto un emendamento per la tutela del comparto ceramico. Si tratta dell’articolo 52-ter con il quale vengono stanziati 2 milioni di euro per mitigare gli effetti economici derivanti dal contagio del covid 19 e per promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche. I fondi sono destinati alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell’attività ceramica artistica e tradizionale