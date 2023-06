Domenica 28 maggio il folk e il liscio romagnolo hanno suonato nelle piazze delle città colpite dall’alluvione per portare un momento di sollievo. Folk e liscio torneranno ad essere in campo per raccogliere fondi a favore delle comunità duramente colpiti grazie a “Romagna di cuore”: 5 date in tutta la Romagna, 120 artisti per aiutare a ripartire.