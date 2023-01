Ieri alla Galleria Laboratorio del Dis-ORDINE in visita alla mostra di Rita Benzoni SEI VOLTI PER DANTE, prorogata fino al 20 gennaio 2023, riceviamo la visita di Nevio Spadoni. All’amico poeta, grande cultore del linguaggio dialettale romagnolo, l’Associazione Dis-ORDINE consegna la 1° Tessera Onoraria del 2023.

Nevio Spadoni nasce a San Pietro in Vincoli nel 1949, vive e lavora a Ravenna dal 1984. Allievo di Enzo Melandri all’Università di Bologna, dopo la laurea con una tesi sul filosofo spagnolo José Xavier Zubiri Apalategui, insegna discipline umanistiche nei licei ravennati e all’Istituto d’Arte per il Mosaico. Collaboratore di alcune riviste, letterarie e non, tra le quali il Carlino Ravenna, è autore di testi teatrali messi in scena da “Ravenna Teatro” e da “Ravenna Festival”. Vincitore di moltissimi premi elencati nel suo SITO WEB http://www.neviospadoni.com/index.html, Nevio viene spesso invitato per letture e interventi critici alle più varie manifestazioni italiane e straniere.Le poesie di Nevio Spadoni sono state tradotte in 14 lingue e il suo nome compare in diverse antologie, tra le quali Via Terra. An anthology of Contemporary Italian Dialect Poetry e Minorities not Minority: A Window on Italian Cultures Volume 2, Poets from Romagna, curato da Giuseppe Bellosi. Di lui si sono occupati numerosi poeti e critici.