A Voltana lungo la via Stradone Bentivoglio, nella prima mattinata un 80enne alla guida del suo trattore si è ribaltato nel fosso. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno estratto l’uomo sotto il pesante mezzo, gli uomini del 118 che hanno poi trasferito il ferito al Bufalini di Cesena. Intervenuta la Polizia locale della Bassa Romagna per la gestione del traffico e per i rilievi del caso. Le cause sono in via di accertamento.