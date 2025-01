Reduce dal positivo esordio nel 2025 a Mestrino, dove ha ottenuto la terza vittoria consecutiva in campionato, l’Olimpia Teodora chiude il girone di andata con la prima partita casalinga dell’anno solare: al PalaCosta di Ravenna (fischio d’inizio alle ore 17 di domani, sabato 18 gennaio) arriva la Banca Annia Aduna Padova.

La compagine veneta occupa la terza in classifica, con 22 punti, alla pari di Riccione, e conduce il gruppo di centro classifica, che vede ben 8 squadre in 5 punti, chiuso proprio dalle giallorosse ravennati. Match quindi difficile, ma anche molto importante per l’Olimpia Teodora, che a sua volta ha appena 5 lunghezze di vantaggio su Forlì, quart’ultima.

Dopo la gara è poi prevista una nuova settimana di pausa prima del girone di ritorno, in partenza a febbraio.