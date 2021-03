Ciclismo: a Faenza a maggio il Giro d’Italia, a giugno i Campionati Nazionali di Ciclismo

Il 18 giugno Faenza ospiterà i Campionati Italiani di Ciclismo. La notizia non è ancora ufficiale, si attende la conferenza stampa della Federazione, ma è già iniziato il lavoro in vista di quel traguardo. A Faenza si svolgeranno le prove cronometrate con partenza e arrivo in Piazza del Popolo. La sede principale della manifestazione sarà invece Imola, il circuito Enzo e Dino Ferrari, che, dopo i Mondiali dello scorso anno, quest’anno ospiterà la competizione tricolore, con la prova finale in programma il 20 giugno (anche qui il percorso dovrebbe sconfinare nella Romagna Faentina). Molto dipenderà anche dalla situazione pandemica. Ad oggi tutto rimane confermato. D’altronde in questi giorni di contagi elevati in tutta Italia si sta disputando una delle grandi classiche italiane, la Tirreno-Adriatico. Prima ancora dei Campionati Italiani, però, Faenza ospiterà anche quest’anno il Giro d’Italia. La Corsa Rosa, in programma dall’8 al 30 maggio, attraverserà Faenza in occasione della quinta tappa, il 12 maggio, la Modena-Cattolica, quando la carovana attraverserà l’Emilia-Romagna percorrendo la via Emilia.