La Consar Ravenna completa il reparto degli alzatori e il suo organico per la SuperLega 2021/22. E’ ufficiale, infatti, la firma sul contratto per la prossima stagione di Mateusz Biernat. Polacco, nato il 19 maggio 1992, Biernat ha diviso fin qui la sua carriera pallavolistica tra Polonia e Repubblica Ceca. Il debutto nell’annata 2011/12 con la Politechnika Varsavia; poi 4 campionati consecutivi con lo Stal Nisa. Nella stagione 2016/17 il trasferimento all’Ostrava, dove resta due anni, poi altre due stagioni in Repubblica Ceca con il Dukla Liberec. Nella stagione scorsa, tornato in Polonia, ha vestito la maglia del Gwardia Wroclaw.

“Ho accolto con grande emozione e piacere la richiesta di Ravenna. E sono molto contento di avere l’opportunità di giocare e lavorare coi migliori giocatori al mondo – sottolinea il 29enne alzatore -nel miglior campionato al mondo. Arrivo con grande umiltà e tanta voglia di sfruttare ogni allenamento e ogni partita per calarmi nella realtà di una squadra e di un campionato tutti nuovi e per imparare la lingua. Conosco già Ravenna perché del club e della città mi ha parlato un mio compagno di squadra a Ostrava (Smidl) che ha giocato qui tre stagioni fa. E ricordo anche coach Zanini quando allenava in Polonia: lavorare con un professionista come lui è veramente stimolante”.

Questo l’organico della Consar per il prossimo campionato

Alzatori: Biernat (Gwardia Wroclaw), Peslac (Verona).

Opposti: Dimitrov (Cska Sofia), Klapwijk (Arcada Galati).

Centrali: Candeli (Brescia), Erati (Castellana), Fusaro (Padova).

Schiacciatori: Ljaftov (Hebar Pazardzhik), Ulrich (Schonenwerd), Vukasinovic (Al Hilal).

Libero: Goi (Taranto).