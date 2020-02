Reduce da due vittorie in due partite nella Pool Promozione, la Conad Olimpia Teodora vola in Sardegna in casa del fanalino di coda Olbia (fischio d’inizio domenica alle ore 17) per confermare il buon momento e cercare altri punti importanti in chiave playoff. Prima partita da titolare in trasferta per Chiara Poggi, che sarà supportata al palleggio dalla nuova arrivata Ilaria Angelelli.

Arbitri del match saranno Fabio Toni e Luca Grassia

Le avversarie

La Volley Hermaea Olbia è stata fondata nel 1980 e, dopo l’iscrizione al torneo di I divisione femminile, in tre anni è stata promossa in Serie D, per poi fare il salto in C nella stagione 1998/1999. Dalla stagione 2007 disputa il campionato di B2 e, dopo 4 anni, affronta il salto in B1, raddoppiando poi un altro anno dopo con il passaggio in serie A. Dopo alcune stagioni chiuse nella metà bassa della classifica, con anche un ripescaggio in seguito a una retrocessione, quest’anno la squadra sarda ha raggiunto con merito il traguardo storico della Pool Promozione.

Reduce da un avvio di campionato difficile, con un cambio di allenatore e l’arrivo di Emiliano Giandomenico a fine ottobre, Olbia è cresciuta durante la stagione, grazie anche all’esperienza di alcune giocatrici come la centrale Genny Barazza, ex colonna della nazionale al terzo anno in Sardegna. Confermate dall’anno scorso anche l’opposto Fiore e la schiacciatrice Maruotti, mentre dalla serie A1 sono scese a inizio stagione la palleggiatrice Francesca Bonciani, da Firenze, e il libero Giorgia Caforio, da Chieri.

Il commento

Coach Simone Bendandi introduce così il match: “Sono molto contento che Ilaria si sia aggiunta al gruppo e ringrazio la dirigenza e il presidente che sono riusciti a sopperire al grave infortunio di Elisa. Andiamo ad affrontare fuori casa una squadra impegnativa e con giocatrici di grande esperienza in questa categoria e non solo. Per noi ogni partita è una battaglia, a maggior ragione ora che dobbiamo trovare continuità nelle nostre intese nel nuovo equilibrio con Chiara. Stiamo sempre lavorando molto bene e le ragazze hanno davvero una grande capacità di ascoltare e portare in campo grande grinta, quindi andiamo ad Olbia sapendo di dover continuare a concentrarci su di noi e cercando di tornare a casa con la massima soddisfazione”.

ruolino

Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Dominico Speck.

Palleggiatrici: Poggi (2), Angelelli (14).

Centrali: Guidi (8), Torcolacci (9), Parini (12).

Attaccanti: Berries (1), Altini (3), Piva (4), Canton (5), Strumilo (7), Manfredini (11).

Liberi: Calisesi (10), Rocchi (13).