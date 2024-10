Cerca di difendere il suo fresco primato solitario in classifica, la Consar, nel difficile impegno di domani pomeriggio (si gioca alle 17.30, diretta streaming gratuita su Volleyball World Tv e in differita martedì alle 15 sul canale 78 di TeleRomagna) a Prata nel match valido per la quarta giornata di andata del campionato di A2 contro una Tinet a sua volta protagonista di una partenza positiva, come dimostrano le due vittorie per 3-0 in casa con Reggio Emilia e a Palmi. Questo, finora, è l’unico risultato che le due squadre conoscono in questo primo scorcio di stagione (a carico della compagine di Mario Di Pietro c’è una sconfitta a Porto Viro), un punteggio che nei nove precedenti totali ufficiali tra i due club (ben sette nella scorsa annata tra campionato, playoff e Coppa Italia) è uscito solo due volte. Tira aria di match molto equilibrato, dunque, e il coach della Consar Ravenna, Antonio Valentini, ha ben presente le insidie che attendono la sua squadra. “Affrontiamo una formazione composta da giocatori di alto livello, con un’esperienza importante in questa categoria, un atleta polacco che conosco bene avendolo affrontato e so quanto vale, una squadra che sta giocando una buona pallavolo e ne ho avuto conferma visionando i filmati delle gare disputate fin qui. Ci aspetta un match difficile ma siamo pronti a giocarcelo”.

Non mancano l’entusiasmo e la fiducia in casa ravennate, e non potrebbe essere diversamente vista la partenza sprint che va ad aggiornare statistiche ormai ingiallite dal passare del tempo. “Ci siamo preparati al meglio – conferma Valentini – al netto del poco tempo che abbiamo avuto a disposizione per allenarci, visto il posticipo di martedì scorso, però sappiamo che per noi il campionato in questa fase è così, con 4 gare da disputare in 13 giorni, e dobbiamo sfruttare al meglio tutti gli allenamenti che abbiamo a disposizione per arrivare nelle migliori condizioni a queste partite ravvicinate”.

Non sarà della partita il secondo libero Giovanni Pascucci. L’infortunio al ginocchio sinistro rimediato nelle ore precedenti la gara con Siena si è rivelato più serio del previsto: il ragazzo ha riportato una lesione al menisco esterno, che ha richiesto un intervento in artroscopia, già effettuato dal dottor Emanuele Lupetti alla Domus Nova. Per lui si profila uno stop di una cinquantina di giorni. Al giocatore vanno gli auguri di un pronto e pieno recupero da parte di tutto lo staff tecnico e societario.

Gli arbitri. Dirigeranno questa partita Rosario Vecchione di Salerno e Marco Pasin di Borgaro Torinese.

Le curiosità. Ravenna troverà per il secondo anno di fila nelle fila di Prata Ranieri Truocchio, in maglia Consar nella stagione 2022/23: è lui l’unico dell’ex del match. Tommaso Guzzo e Andrea Canella sono vicini a un traguardo personale: L’opposto della Consar è a 11 attacchi vincenti dai 200 in carriera, mentre al centrale ne mancano sette per arrivare a quota 400.