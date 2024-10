“Dobbiamo guardare avanti consapevoli del nostro patrimonio naturale e culturale, delle nostre tradizioni, delle nostre radici democratiche ed antifasciste. Queste sono le basi sulle quali costruire assieme un futuro che metta al primo posto la cura delle persone e la cura del territorio, che non lasci indietro nessuno e che offra sempre maggiori possibilità alle nuove generazioni.”

Niccolò Bosi, presidente del consiglio comunale di Faenza, parla delle proprie priorità da candidato al consiglio regionale dell’Emilia-Romagna. Bosi è candidato nella lista del Partito Democratico, a fianco di Michele de Pascale, in lizza per la presidenza della Regione.

Nelle scorse settimane, dopo aver appreso della rosa di candidature nella nostra provincia Bosi, con uno staff eterogeneo e rappresentativo dei territori e delle diverse anime civiche e politiche della Città, si è da subito messo al lavoro per elaborare un programma di proposte da affiancare a quello del candidato Michele De Pascale. Le idee e le proposte che sono contenute nel documento sono frutto dei vari incontri che Niccolò Bosi sta portando avanti, in primo luogo con i Sindaci dell’Unione della Romagna Faentina, ma anche con le associazioni di categoria, sindacati, associazioni e cittadini.

Su internet verrà pubblicata una versione integrale del programma. Sui social, mediante brevi video, verranno spiegati temi e proposte. Poi saranno diversi gli incontri pubblici sul territorio.

“Al tuo fianco, in Regione” è il motto scelto per questa campagna. “Riflette il mio modo di fare politica, cioè la disponibilità all’ascolto e l’impegno costante al servizio della comunità”.

I prossimi appuntamenti saranno domenica 27 ottobre con le realtà culturali faentine, lunedì 28 con i cittadini di Marzeno, martedì 5 novembre con quelli di Santa Lucia, il 10 Novembre con Elisabetta Gualmini per parlare di Europa ed Emilia-Romagna presso il Caffè Nove100, giovedì 8 una pizzata presso il Circolo ARCI “La Quercia” e sono in organizzazione un momento con le realtà associative e uno con i mondi rionali. Si organizzerà un momento di incontro per la chiusura della campagna elettorale.