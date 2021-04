Un gruppetto di amici, tutti con la montain bike, nella mattinata di oggi sono andati a fare un giro con la loro bicicletta nella frazione di Pietramora, nel comune di Brisighella. In quella zona sono presenti diversi sentieri percorribili e idonei a questo tipo di sport.

Durante la discesa, in un tratto particolarmente ripido, una donna di 52 anni residente a Faenza, che faceva parte del gruppetto, ha perso il controllo della bicicletta scivolando giù da un ponticello, riportando diversi traumi, ma il dolore più forte era alla gamba, tanto che la signora non è più stata in grado di rialzarsi.

La richiesta di soccorso al 118 è arrivata intorno alle 11. Sul posto è stato inviato il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco, che ha attivato la squadra della Valle del Lamone, l’elicottero di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS e l’ambulanza.

La donna è stata raggiunta dall’elicottero. I soccorritori hanno raggiunto la ciclista calandosi col verricello. Nella zona infatti non era possibile l’atterraggio. La donna, dopo aver ricevuto le prime cure mediche, è stata recuperata e trasportata con un codice di media gravità all’ospedale di Ravenna.