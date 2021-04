La call for ideas Almagià Creative Hub è un bando che offre l’opportunità di sviluppare un proprio progetto artistico o imprenditoriale ai giovani creativi. L’invito a presentare le proprie idee, riservata ai giovani dai 16 ai 35 anni, indetta da Rete Almagià ed E Production, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Ravenna e Associazione Culturale Indastria, conclusasi nelle scorse settimane, ha raccolto numerose candidature. La call si inserisce nel progetto “Sinergie – Virgilio e Dante 4.0. Nuove storie, antichi maestri”, promosso da Anci e dalla presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale: un gemellaggio tra il Comune di Mantova e il Comune di Ravenna per lo sviluppo e la diffusione di interventi di innovazione sociale giovanile per la messa in rete di due hub cittadini, CReativelab di Lunetta e Almagià Creative Hub di Ravenna.

I sei progetti vincitori sono stati selezionati, negli scorsi giorni, da una commissione tecnico-scientifica, composta dai rappresentati del Comune di Ravenna e del Comune di Mantova, da esperti in processi di rigenerazione e da membri della Cabina di Regia di Almagià Creative Hub. Imprenditorialità, sostenibilità ambientale, attualità ma anche riscoperta delle tradizioni locali: temi espressi attraverso i linguaggi artistici più disparati dai candidati, visionati e valutati dalla commissione.

Parte quindi ufficialmente Almagià Creative Hub con il percorso di sviluppo dei sei progetti selezionati. Nel corso dei prossimi sei mesi i giovani selezionati e i loro progetti saranno accompagnati attraverso un percorso di tutoraggio in grado di innescarne il processo di realizzazione, sia in rete con i promotori della call, sia con i portatori di interessi attivi nel processo di rigenerazione in atto nella Darsena di città di Ravenna.

“L’elevato numero di candidature ricevute indica quanto siano necessarie iniziative come questa sul territorio – afferma l’assessora alle Politiche giovanili Valentina Morigi – e, soprattutto, denota il grande spirito di innovazione, fantasia e partecipazione dei giovani abitanti, dallo sguardo rivolto al futuro”.