Alessandro Vitali, dirigente comunale de Il Popolo della Famiglia a Faenza, interviene con una nota in merito alla situazione che riguarda la ricostruzione del Ponte delle Grazie: “Dalle dichiarazioni riportate sulla stampa locale nella giornata dello scorso 20 Dicembre 2023, abbiamo appreso come il progetto del ponte sostitutivo al Ponte delle Grazie, di tipologia “Janson Bridging”, avesse ricevuto il benestare da parte del Comune ma mancavano tuttavia l’autorizzazione da parte di Arpae Sac per posare il ponte sull’area del demanio fluviale ed il nulla osta idraulico dell’Agenzia regionale per sicurezza territoriale.

Il Vice Sindaco Fabbri aveva dichiarato che questa situazione di stallo si sarebbe superata entro la fine dell’anno, dato che erano problematiche esterne al Comune ed indipendenti da esso.

Come Popolo della Famiglia chiediamo dunque al vicesindaco Fabbri se la situazione è risolta come preventivato, oppure se la realizzazione del nuovo ponte subirà ulteriormente dei ritardi, considerando che si era preventivato come febbraio 2024 la fine lavori per il nuovo ponte.

Comprendiamo lo stato di difficoltà e la grande emergenza cui la giunta ha dovuto fare fronte.

Sono però passati 7 mesi oramai e Faenza necessita quanto prima del collegamento Borgo-centro storico.”