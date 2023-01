Stamattina, S.E. Carmel Vassallo, Ambasciatore di Malta in Italia, ha fatto visita alla città di Ravenna, dove è stato accolto, presso il Palazzo del Governo dal Prefetto Castrese DE ROSA, dal Sindaco Michele de PASCALE, dal Direttore Marittimo dell’Emilia-Romagna C.V.(CP) Francesco CIMMINO, e dal Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, Fabio MALETTI.

La visita istituzionale presso il Palazzo della Prefettura è stata occasione per riflettere sulle possibilità future di una reciproca collaborazione e per riaffermare l’importanza del dialogo e dell’incontro tra nazionalità diverse.

Nel corso dell’incontro, si è avuto modo di parlare anche dei flussi migratori e degli sbarchi sul Mediterraneo dove Malta e l’Italia si trovano in prima linea ad affrontare il problema dell’accoglienza. Tra l’altro, l’Ambasciatore Vassallo si è anche complimentato con il Prefetto di Ravenna e le Autorità locali per la straordinaria accoglienza riservata ai 113 migranti sbarcati il 31 dicembre u.s. proprio al Porto di Ravenna.

Successivamente la visita è proseguita presso la sede della Direzione Marittima dell’Emilia-Romagna dove erano presenti anche l’Assessore al Porto Annagiulia RANDI e il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema portuale, nonché i rappresentanti del Cluster Marittimo – Servizi Rimorchi, Ormeggiatori, Piloti, Agenti marittimi e Spedizionieri.

Qui è seguita una presentazione del porto di Ravenna con un focus sulle attività riguardanti la sicurezza della navigazione, dei traffici marittimi, la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela dell’ambiente marino.

A seguire, l’Ambasciatore ha firmato il libro d’onore della Direzione Marittima, esprimendo al Direttore Marittimo C.V.(CP) la propria stima e il proprio apprezzamento per l’attività svolta dagli uomini e dalle donne del Corpo in favore della collettività. Infine una visita del porto Canale a bordo della Motovedetta della Guardia Costiera CP 274.

L’Ambasciatore Vassallo ha manifestato grande interesse per la città di Ravenna e per il suo porto, il porto dell’Emilia-Romagna che, grazie agli imponenti investimenti in corso ed ai progetti di prossima realizzazione (sono previsti opere infrastrutturali per circa 1 miliardo di euro), è destinato ad offrire nuove opportunità in grado sicuramente di rafforzare anche le relazioni economiche e commerciali, già storicamente consolidate, con la Repubblica di Malta.