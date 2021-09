Valentina Vezzali, sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, ha inviato ad Alessandra Bagnara e a Linea Rosa una lettera di ringraziamento per la decisione di organizzare la PinkRAnning, in programma domenica alle 9.30, con partenza davanti all’Autorità Portuale, per ricordare l’impegno di Linea Rosa nel contrasto alla violenza sulle donne e per ricordare tutte le donne uccise o vittime di violenza di genere.

““Gentile Alessandra,

i femminicidi e i maltrattamenti alle donne, oltre che sui minori, sono da condannare sempre; hanno raggiunto numeri importanti e restano una vera emergenza per il nostro Paese nonostante l’opera dei centri antiviolenza che svolgono un ruolo prezioso nell’accoglienza e nella prevenzione.

È un argomento molto sentito anche dal Parlamento che lavora da anni su campagne di sensibilizzazione e alla ricerca di soluzioni (come l’inasprimento delle pene) e dalle forze di polizia che invitano le donne a denunciare violenze domestiche, stalker e a riconoscere relazioni pericolose.

Il tema è costantemente trattato sui media e quello che sconcerta è che la maggior parte di questi soprusi, di cui sono vittime le donne, si manifestano fra le mura domestiche.

La vostra iniziativa servirà certamente a parlare di questa emergenza e il fatto che si associ una campagna antiviolenza a una maratona, mi fa ritenere che i valori dello sport siano importanti perché si basano su principi di lealtà, rispetto delle regole, pace. Nessuno atleta, pur praticando uno sport apparentemente cruento, ritiene l’avversario un nemico, perché il fair play sportivo è alla base di qualunque sana competizione.

Come Valentina, mi avrebbe fatto piacere poter essere con voi a celebrare i trent’anni di attività di “Linea Rosa”, purtroppo, impegni già assunti non mi consentono di partecipare. Da Sottosegretario con delega allo sport, auguro che l’evento abbia successo prima perché invita al movimento, un ritorno alla normalità dopo la lunga pandemia, ma soprattutto per il valore sociale dell’iniziativa.

Un sentito grazie per l’impegno, cordialità

Valentina Vezzali”