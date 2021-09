Amministrative, Stefano Bonaccini torna a Ravenna per sostenere la candidatura di Michele de Pascale

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e Michele de Pascale hanno incontrato questa mattina cittadini ed elettori al mercato di Ravenna, dove sono stati allestiti i banchetti elettorali in vista delle comunali del 3 e 4 ottobre. Bonaccini, giunto nuovamente a Ravenna per sostenere la candidatura a sindaco di de Pascale, ha colto l’occasione per trattare alcune tematiche già emerse nel dibattito locale come lo sviluppo del porto, dei collegamenti e del turismo.