Prima della tragedia della strada avvenuta a Pinarella, la giornata di venerdì aveva visto un altro incidente verificatosi in via Ravegnana intorno alle 19. L’incidente ha comportato la chiusura della strada nel tratto compreso tra Longana e l’Adriatica.

Coinvolte quattro vetture, anche se una sola persona è risultata gravemente ferita dopo lo scontro, trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità.

Sarà compito della Polizia Locale di Ravenna ricostruire la dinamica del sinistro che ha coinvolto due Volvo, una Toyota Rav4 e una Kia Sportage. L’incidente dovrebbe essere stato generato da un tamponamento fra due vetture che procedevano in direzione di Ravenna. Le auto poi sarebbero andate ad urtare gli altri due veicoli che procedevano in direzione opposta.

Il 118 è intervenuto con ambulanza ed elimedica. In supporto intervento anche dei Vigili del Fuoco.