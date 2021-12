Per lavori di rifacimento delle caditoie della rete fognaria in città, sono previste alcune modifiche alla viabilità in via Pistocchi i giorni 16, 17, 20, 21 e 22 dicembre 2021, dalle ore 7.30 alle 17.

In queste date e in queste fasce orarie è stato disposto il divieto di transito per i veicoli eccetto mezzi di soccorso e di emergenza e per i veicoli diretti o provenienti dagli accessi carrabili della strada. È disposto altresì, sempre in quelle fasce orarie e in quelle specifiche giornate, il divieto di sosta su tutta la strada con rimozione forzata di tutti i veicoli.

Le modifiche alla viabilità verranno segnalate dall’apposita segnaletica. Qualora i lavori della ditta che eseguirà l’intervento dovessero terminare prima del previsto le modifiche verranno sospese.