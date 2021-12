Legacoop Romagna esprime le più vive congratulazioni alle cooperative associate San Vitale e Librazione che hanno ricevuto importanti riconoscimenti alla settima edizione del premio Innovatori Responsabili della Regione Emilia-Romagna.

Il premio intende valorizzare i progetti che meglio rispondono ai 4 obiettivi strategici indicati nel Patto per il lavoro e per il clima: conoscenza e saperi; transizione ecologica; diritti e doveri; lavoro, imprese e opportunità. I vincitori sono stati premiati il 13 dicembre 2021 a Bologna alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale allo Sviluppo economico e Green economy, Lavoro e formazione, Vincenzo Colla.

Di particolare rilievo le motivazioni. La cooperativa sociale Librazione si è aggiudicata il premio GED (“Gender Equality and Diversity Label”) per l’obiettivo strategico legato a conoscenza e saperi con il progetto “Stem Route”. Si tratta di un percorso formativo verso le materie scientifiche, tecnologiche e matematiche che ha visto il coinvolgimento di diverse imprese in un itinerario formativo e di orientamento, rivolto a studenti e studentesse di più scuole, che puntava a contrastare gli stereotipi di genere.

San Vitale ha ricevuto una menzione speciale nella categoria “cooperative sociali” dell’obiettivo strategico su diritti e doveri con il progetto “La scuola nel giardino”. Attraverso di esso sono state salvate dal rischio di chiusura un nido d’infanzia e una scuola materna della provincia di Ravenna durante il periodo Covid e si è applicato l’innovativo modello della pedagogia del bosco, preservando le opportunità di crescita per una comunità altrimenti a rischio.

«È il riconoscimento di un percorso di ricerca e innovazione condotto da entrambe le cooperative che valorizza il lavoro svolto dalle presidenti Romina Maresi di San Vitale e Laura Gambi di Librazione — dichiara il presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti. —. La forma cooperativa si conferma come un modello di fare impresa che favorisce i processi di innovazione sociale e di coesione comunitaria».

La settima edizione del Premio Innovatori Responsabili ha registrato 94 candidature di progetti provenienti da tutta la regione. Tali progetti contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del Patto per il lavoro e per il clima, il progetto di rilancio e sviluppo che la Regione ha sottoscritto con le parti sociali nel dicembre 2020, fondato sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, nel quadro di riferimento indicato dall’ONU con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.