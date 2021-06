Via alla maturità 2021, gli studenti: “Contenti di sostenere l’esame in presenza”

Iniziano oggi, tra mascherine e protocolli da rispettare, gli esami di maturità per oltre 2.800 studenti della provincia di Ravenna. Come accaduto lo scorso anno, l’esame consiste in un’unica prova orale della durata di 60 minuti, e durante il colloquio ogni studente presenta l’elaborato che ha scelto di portare davanti alla commissione. Dopo un anno scolastico trascorso per la maggior parte a casa con le modalità della didattica a distanza, molti studenti hanno apprezzato la possibilità di sostenere la maturità in presenza insieme ai propri compagni.