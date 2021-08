Un manifesto della lista civica Ravenna s’é Desta che contiene la frase “Veronica Verlicchi Sindaco”, affisso in Via Renato Serra é stato oggetto di un’infame sfregio.

Nel manifesto sotto il mio nome e sopra la dicitura “gente vera per una destra vera” e’ stato disegnata una forca con tanto di appeso.

Che sia chiaro all’autore o agli autori, che queste ignobili provocazioni non ci fanno paura. Al contrario ci infondono ancora più determinazione nell’impegnarci a mandare a casa il Partito Democratico e il suo candidato sindaco Michele de Pascale una volta per tutte, il 3 e 4 ottobre 2021.

Un tale gesto può essere attribuito solo a un qualche esponente della sinistra ravennate, figlio del clima di odio ed intolleranza che il PD anche a Ravenna riaccende ogni volta che sente scricchiolare la poltrona del potere, al solo scopo di mantenerla.

Perché é ormai chiaro che le probabilità che de Pascale finisca al ballottaggio e lo perda contro l’Alleanza civica guidata da La Pigna sono altissime.

Ma per questo deve innanzitutto ringraziare se stesso, il suo assenteismo nei confronti della nostra città, la sua incapacità di ascoltare i ravennati e la sua indifferenza verso il ruolo di primo cittadino che ha ricoperto in questi anni.

Io così come i tanti ravennati candidati nelle liste – Ravenna s’é desta, Forese in Comune, Noi per i Lidi e Italexit per Veronica Verlicchi continueremo a lavorare con determinazione, congiunzione e serenità, così come abbiamo fatto in questi 5 anni dalla nostra nascita, per elaborare progetti per Ravenna e per i ravennati. Per far crescere la nostra città e il nostro territorio.