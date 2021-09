“La notizia data dal Ministro della Transizione energetica è di quelle serie. Roberto Cingolani ha comunicato che il prossimo trimestre la bolletta elettrica aumenterà del 40%, dopo essere aumentata del 20% lo scorso trimestre.

Il rincaro è causato da un duplice motivo: aumentano sia il prezzo del gas, legato alla corsa al rialzo delle materie prime, che il prezzo della CO2 prodotta.

A farne le spese di questo rincaro sono le bollette di imprese e cittadini: infatti per una famiglia tipo il costo aggiuntivo sarebbe equivalente a 247 euro su base annua secondo calcoli dell’Unione nazionale consumatori e riportati dal sito Energia Oltre.

Si sta parlando tanto di energia e di transizione ecologica poi al primo giro di boa si scopre che la bolletta sarà un salasso per imprese e cittadini. Questo anche per colpa della strategia italiana in materia di approvvigionamento energetico: si è scelto di importare quasi il 95% di gas naturale dall’estero, di conseguenza lo paghiamo di più, inquiniamo di più rispetto ad estrarlo in Italia a km zero e non facciamo lavorare le imprese e i lavoratori del nostro territorio. Serve una seria strategia energetica nazionale – afferma Lorenzo Margotti candidato PD in consiglio comunale – sulla quale, con coraggio, anche l’industria ravennate può giocare un ruolo fondamentale a livello nazionale, tenendo insieme il fattore sociale e quello ambientale.

Per il momento bene l’azione del Governo sulla regolazione degli oneri generali di sistema per alleggerire il ‘fardello’ di quelle voci che in bolletta arrivano a pesare fino a un quarto della spesa totale sostenuta dagli utenti finali.

La sfida della transizione però si gioca su più decenni ed è enorme, basta citare un dato: dai piani dobbiamo raggiungere il 70% di energia elettrica da sorgenti rinnovabili entro il 2030. Equivalgono a 70 gigawatt di impianti rinnovabili da installare a terra entro il 2030. Ogni anno in Italia installiamo mediamente 0,8 gigawatt. Quindi bisogna passare da 0,8 a 8 gigawatt annui a partire dal 2021. Questo dato ci fotografa la portata gigantesca della transizione ecologica, una grande sfida da affrontare con razionalità.”