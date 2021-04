Vaccini: iniziate le prenotazioni per le persone fra i 70 e i 74 anni

Sono iniziate nella mattinata di lunedì 12 aprile le prenotazioni per la vaccinazione contro il coronavirus riservate alle persone dai 70 ai 74 anni. Al contrario di quanto avvenuto per le altre classi di età, davanti alle farmacie non si sono registrate lunghe code. In parte ha sicuramente influito il maltempo che ha sconsigliato a molti di uscire col rischio di ritrovarsi in fila sotto la pioggia, in parte hanno sicuramente influito le esperienze precedenti e la maggior familiarità con in metodi di prenotazione alternativi. Oltre alle farmacie, infatti, come per le altre fasce d’età, è possibile prenotare l’appuntamento per la vaccinazione anche al cup o mediante il cuptel o il fascicolo sanitario elettronico, l’app Emilia-Romagna Salute e il cupweb. Per la fascia d’età fra i 70 e i 74 anni, inoltre, è stata attivata la possibilità di attivare la prenotazione della vaccinazione anche negli ambulatori dei Medici di Medicina Generale