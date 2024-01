Sono aperti i bandi per le iscrizioni ai servizi di trasporto, mensa e prolungamento orario (pre e post scuola) per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l’anno scolastico 2024-2025.

I bandi, tutti disponibili a partire da giovedì 18 gennaio, hanno diverse scadenze: per il trasporto scolastico c’è tempo fino al 30 aprile, mentre per i servizi di mensa e pre/post scuola le iscrizioni saranno possibili fino al 30 giugno.

Le iscrizioni sono valide per tutta la durata del ciclo di scuola frequentata. Le domande possono essere presentate esclusivamente online collegandosi al link http://servizionline.labassaromagna.it/Servizi-online/Scuola. Condizione necessaria per l’iscrizione è il possesso di un indirizzo di posta elettronica e delle credenziali Spid o Cie.

È possibile contattare lo Sportello sociale-educativo del proprio Comune di residenza per maggiori informazioni, ed eventuale assistenza nell’iscrizione online; se necessario è possibile fissare un appuntamento. Orari e i contatti sono disponibili al link https://www.labassaromagna.it/Novita/Comunicati-stampa/Aperti-i-bandi-per-i-servizi-scolastici-di-mensa-trasporto-e-prolungamento-orario.