Una raccolta fondi per donare alla Scuola Europa due aule all’aperto | VIDEO

Due aule didattiche all’aperto per la Scuola Europa. Inaugurata ufficialmente il mese scorso, la scuola Europa continua a lavorare per migliorare la propria offerta didattica. Così, su Ideaginger, è partita la campagna di raccolta fondi “For Us: un cortile per l’Europa!” per acquistare le attrezzature per allestire uno spazio verde per permettere a docenti e studenti di realizzare una serie di laboratori all’aperto e un orto sostenibile. Già superato il traguardo da 3 mila euro per la realizzazione di un’aula didattica, negli ultimi sette giorni di raccolta fondi l’obiettivo è raggiungere la quota necessaria per riuscire ad allestire anche la seconda aula.