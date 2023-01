La prestigiosa rivista californiana “The Los Angeles Press”, ha scelto un calligramma del poeta ravennate Paolo Gambi come copertina del suo primo numero del 2023.

L’opera di Gambi scelta da The Los Angeles Press si intitola “Cattolicesimo dionisiaco” ed è una poesia visiva bilingue (in italiano e inglese) scritta su carta e poi trasportata in formato digitale e rimaneggiata, che divide le tre strofe in tre cerchi, al centro dei quali ci sono tre diversi QR code che rimandano a pagine web dove le singole strofe sono declamate in italiano e in inglese.

Il colore dello sfondo rimanda a uno dei colori delle tessere del mosaico che ritraggono il prato paradisiaco nell’abside Sant’Apollinare in Classe a Ravenna.

L’antica tradizione dei calligrammi, che ha ritrovato vita in epoche recenti all’inizio del XX secolo, in particolare grazie ad Apollinaire, e in Italia negli anni “60, si trova ora di fronte alla grande sfida della relazione con la dimensione digitale e con il metaverso.

Quest’opera porta la tradizione della poesia visiva nella plurimensionalità contemporanea, stendendo la poesia tra la realtà e il metaverso, tra la madrelingua italiana e la lingua del mondo contemporaneo, l’inglese.

Paolo Gambi, fondatore di Rinascimento poetico, uno dei principali movimenti poetici contemporanei, nato in Italia e in veloce espansione in molti paesi del mondo, da molti anni segue una ricerca artistica che porti “poesia dappertutto”, come recita il suo motto. Oltre ad aver messo poesia nella street art (come sul muretto di Alassio), negli specchi, con un’opera esposta durante l’ultimo Fuorisalone a Milano, sui corpi tramite performance di bodypainting poetry, Gambi è stato uno dei primi al mondo a portare poesia visiva nei circuiti degli NFT. Una di queste sue opere è stata scelta da un progetto dell’Università di Stanford. Creare ponti fra le dimensioni e ibridare l’inaspettato con la poesia appartiene insomma alla sua ricerca artistica.

Il testo della poesia in italiano:

Cattolicesimo dionisiaco

Che cos’è la vita?

un orgasmo interrotto

da virgole, punti e matrimoni

pensieri, emozioni e ambizioni.

Che cos’è la morte?

un orgasmo finale

temuto, atteso, tradito,

pensato, subito, accolto.

Che cos’è il paradiso?

un orgasmo eterno

di vita che vive infinita

in pace, silenzio e luce.