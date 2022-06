Una nuova Tac e una nuova risonanza magnetica a Ravenna 33 | VIDEO

Una nuova Tac a 256 strati, unica nel territorio romagnolo, e una risonanza magnetica nucleare da 1,5 tesla. Nuovo importante investimento a Ravenna 33, pari a 2 milioni e mezzo. I nuovi macchinari sono già operativi, a disposizione al momento per l’attività clinica privata. Tuttavia la struttura attende l’accreditamento anche per i nuovi dispositivi con il sistema sanitario nazionale per ampliare l’offerta pubblica a disposizione dei cittadini. L’alta gamma di Tac, idonea anche per esami pediatrici, e la nuova risonanza han portato anche all’assunzione di nuovo personale tecnico-sanitario.