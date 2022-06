Il cantante ucraino Lyubomir Zgurskyi a Faenza

In occasione della prossima due giorni di AAA Cercasi Pace Maratona Musicale

per la Pace per Raccolta Fondi per i Profughi Pro Caritas di Faenza nel suo viaggio verso Riccione si è fermato a parlare con la stampa il cantautore ucraino LYUBOMIR ZGURSKYI.

Il cantautore ucraino noto in Ucraina e spesso in top ten e nelle principali classifiche e prodotto da una delle principali etichette discografiche Indipendenti ucraine sarà protagonista nella due giorni di AAA Cercasi Pace con gli Easy Pop band di successo in Ucraina con Terra di Libertà il prossimo 24 e 25 giugno a Forlì e a Faenza.

L’evento è organizzato dal MEI e raccoglie fondi per la Pace e per i Profughi di tutte le guerre.