Pioggia di calze in occasione della festivita’ dell’epifania all’U.O. Pediatria al Santa Maria delle Croci di Ravenna. Il Crald aziendale AUSL sezione di Ravenna come ogni anno ha omaggiato i piccoli degenti sia della U.O. Pediatria di Ravenna che di Faenza della calza, mentre l’Avis comunale Ravenna ha organizzato la consegna delle calze dono, in costume tradizionale insieme ai supereroi Capitan America e Black Widow, presenti in corsia proprio il giorno dell’Epifania. Una consegna che ha avvenuta grazie al presidente di Avis Comunale di Ravenna, sig. Leonardo Orlando ed al vice presidente di Avis Provinciale sig. Sergio Lucchi Petitoni; la consegna ha poi in seguito raggiunto anche i bambini della Pediatria di Faenza. A seguire una delegazione della Pubblica Assistenza, ha consegnato per i piccoli degenti di Ravenna doni e giochi. E’ stata una Befana intensa ed emozionante per i tanti bambini ricoverati e i loro familiari. I sentiti ringraziamenti da parte di tutto il personale della Pediatria di Ravenna e Faenza e dalle Direzione di Presidio.