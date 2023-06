Musica e poesia all’alba animeranno i lidi ravennati in occasione della rassegna “Un Mare di Solidarietà“, nata dieci anni fa per aiutare e sostenere i progetti e le iniziative a favore delle persone che nascono con malformazioni al cuore, le cosiddette “cardiopatie congenite”, sostenute dall’associazione Piccoli Grandi Cuori Odv. Nei mesi di luglio e agosto sei appuntamenti all’alba, da Marina Romea a Porto Corsini, in occasione di questa rassegna benefica organizzata con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Ravenna e della Pro Loco di Marina Romea, in collaborazione con Betulle 61 – Room & Breakfast.



Programma

Primo appuntamento della rassegna domenica 16 luglio alle 5.30 con il Trio Mariquita presso il Bagno Luisa a Marina Romea. Vittorio Bonetti piano e voce e Nicoletta Bassetti al violino daranno vita all’alba musicale di domenica 23 luglio alle ore 5.30 al Bagno Corallo Beach sempre a Marina Romea. Si passa poi all’alba di domenica 30 luglio presso il Coya Beach a Casalborsetti con la voce di Gloria Turrini e la chitarra di Francesco Laghi. Domenica 6 agosto, sempre alle 5.30, sarà la volta de Il pianista fuoriposto Paolo Zanarella, che si esibirà presso il Bagno Corallo beach a Marina Romea. Gli ultimi due appuntamenti della rassegna sono previsti per sabato 12 agosto, con il Concerto al Tramonto degli Khorakanè presso il Bagno Luisa di Marina Romea alle 19.30, e domenica 13 agosto alle 5.30 con Voices of Joy Gospel presso il Coya Beach di Casalborsetti.

Le iniziative sono gratuite ma chi vorrà donare potrà farlo a favore di Piccoli Grandi Cuori Odv che dal 1997 sostiene le persone nate con cardiopatia congenita attraverso servizi di assistenza psicologica e socioassistenziale, e le accoglie gratuitamente insieme alle proprie famiglie presso la casa “Il Polo dei Cuori” a Bologna quando devono permanere per lunghi periodi a causa di lungodegenze e trapianti di cuore. Nelle scorse edizioni la rassegna, nata da un’idea della poetessa ravennate Livia Santini, ha contribuito alla realizzazione di diversi progetti e servizi dell’associazione come il “Progetto Pareti” che colora e decora 500 mq del Reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola, a Bologna, per rendere l’ospedale un luogo più accogliente distraendo i piccoli pazienti dalle cure lunghe e invasive.