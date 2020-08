Continuano ad arrivare straordinari segnali di vita al Safari Ravenna che promette un ferragosto ricco di cuccioli!

Solo qualche mese fa, il Parco ravennate aveva visto la nascita di cammeli, antilopi, emu e oggi festeggia l’arrivo di nuovi esemplari: uno gnu, 2 lemuri, un tenerissimo cucciolo di wallaby, un simpaticissimo istrice.

“Quest’anno più di ogni altro, questi straordinari segnali di vita ci riempiono di gioia e soddisfazione. In un anno così complesso, stiamo riscontrando grande attenzione e sensibilità da parte di tutti i nostri visitatori nei confronti del nostro Parco; un’attenzione che ci riempie di gioia e che dimostra sempre più consapevolezza rispetto a quello che deve essere il ruolo di un giardino zoologico per la tutela e la salvaguardia della specie. Le nascite, i numerosi programmi di ricerca, le collaborazioni attive con altre strutture zoologiche europee, la continua cooperazione con il Cites e gli organi competenti in caso di sequestri e accoglienza, vanno esattamente in questa direzione” afferma Osvaldo Paci, Direttore Safari Ravenna

Sarà dunque già possibile ammirare all’interno del Parco i piccoli di Gnu che insieme al loro branco si sono uniti ai Buoi dei Watussi dando uno straordinario esempio di condivisione a aiuto reciproco trascorrendo le loro giornate insieme e osservando reciprocamente i cuccioli degli uni e degli altri.

Imperdibile, all’interno dell’area pedonale, lo straordinario angolo Australiano, un’area di 800 mq dove un cucciolo di wallaby di Bennet si è in questi giorni aggiunto alla sua famiglia, a un bellissimo canguro rosso e a simpaticissimi esemplari di Emù.

“Inutile ribadire le difficoltà di un anno così complesso. Vogliamo invece ringraziare ancora una volta tutti i nostri visitatori, che i ci stanno dando straordinari segnali riempiendoci di ottimismo e fiducia: nei primi 10 giorni di agosto abbiamo infatti registrato un incremento di visite rispetto al 2019. La gente che sceglie il nostro Parco è tranquilla, ha a disposizione 250.000 metri quadri, le distanze sono assicurate e viene richiesto a tutti gli ospiti di osservare con attenzione tutte le precauzioni ormai conosciute: mascherine nei luoghi chiusi o se non è possibile assicurare il distanziamento, igienizzare le mani e grande attenzione alla pulizia e all’igiene dei nostri spazi. Insieme ce la faremo e vinceremo” conclude Osvaldo Paci.