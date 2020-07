In considerazione delle negative previsioni meteo, la Direzione di Ravenna Festival ha deciso di spostare al Palazzo Mauro de Andrè (sempre con inizio alle ore 21.30) il concerto di Neri Marcorè “Le mie canzoni altrui” previsto questa sera alla Rocca Brancaleone.

Grazie ad un allestimento realizzato ad hoc, nel rispetto delle regole del distanziamento sociale che determinano la capienza degli spazi al chiuso, tutti i biglietti sono confermati. Lo staff di biglietteria accoglierà il pubblico all’ingresso del Pala e fornirà le indicazioni per le nuove assegnazioni di posto.

Il concerto, sold out, sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.ravennafestival.live