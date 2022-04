La UIL e la UILTEC di Ravenna esprimono la propria soddisfazione per la disponibilità dichiarata dal Sindaco Michele de Pascale, confermata anche dall’assessore regionale Vincenzo Colla, ad ospitare nel porto di Ravenna un rigassificatore galleggiante per cercare di contrastare la crisi energetica relativa all’approvvigionamento di gas dall’estero.

Ravenna ha le carte in regola come infrastrutture già esistenti, solo da rimettere in funzione, oltre ad avere il know how, le professionalità e le competenze necessarie dal punto di vista delle maestranze.

La UIL e la UILTEC sono inoltre favorevoli a tutte le iniziative utili per accelerare lo sfruttamento dei giacimenti di gas già esistenti oltre al rilascio, anche in deroga alla normativa in vigore (PITESAI), di nuove concessioni per consentire una maggior disponibilità estrattiva e aumentare la quota di gas nazionale disponibile.

Contestualmente vanno accelerate le procedure autorizzative per la costruzione del parco eolico offshore che è una opportunità imprescindibile per lo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro territorio.

Le tensioni internazionali non consentono ulteriori ritardi se non vogliamo correre il rischio che la transizione energetica senza una pianificazione strategica si riveli un boomerang per la nostra economia e il benessere economico della nostra comunità.