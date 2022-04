Inizia oggi, 16 aprile, il programma di iniziative pasquali del weekend a Marina di Ravenna. Con Pasqua riprende l’attività di intrattenimento promozione e valorizzazione della Pro Loco a Marina di Ravenna.

Dice il presidente Marino Moroni: “Con grandissime difficoltà stiamo provando a ritornare alla normalità, abbiamo trovato il settore dei commercianti ambulanti fieristici veramente allo stremo, molti hanno chiuso e altri non hanno ancora la forza per ripartire. Ugualmente abbiamo deciso di ripartire in quanto crediamo che creare opportunità anche per questo settore e solo riprendendo si riuscirà gradualmente a ritornare alla normalità. Vi aspettiamo in tanti nella nostra località per l’inizio della stagione turistica 2022. Nel fine settimana Pasquale abbiamo organizzato (come da programma allegato) diverse iniziative per tutti i gusti dai tour ambientali e storici della località, alla mostra di quadri, alla fiere di Pasqua, e lo Street Food, un ritorno dell’iniziativa dopo due anni che causa pandemia non si è potuta svolgere”.

Nel dettaglio domani, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, ci sarà la mostra “Narrazioni figurali” alla Sala Faro Arte di Marina di Ravenna e alle 11 l’apertura degli street food (già operativi anche nella giornata di oggi, sabato 16 aprile). In via delle Nazioni la Fiera di Pasqua. Stesso programma a Pasquetta, con in più il tour della Marina Storica organizzata da Riviera Experience (prenotazione al 351 6072377) che partirà alle 10.