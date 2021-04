I funzionari ADM dell’Ufficio di Ravenna, hanno accertato un’evasione d’imposta per 527mila euro, di cui 448mila euro quale imposta di consumo e 79mila euro quale contributo al Consorzio Obbligatorio Oli Usati. L’attività di verifica, iniziata nel 2017, è stata svolta mediante una ricostruzione di tutte le transazioni comunitarie di olio lubrificante poste in essere da una società italiana. Nel corso del biennio 2016-2018, la società oggetto di accertamento ha immesso in consumo oltre 550 mila kg di olio lubrificante di provenienza comunitaria, omettendo le presentazioni delle relative dichiarazioni mensili di immissione in consumo e di pagamento dell’accisa non armonizzata alle prescritte scadenze, oltre alla relativa IVA e Contributo. Il titolare della Società è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna e sono stati informatigli organi competenti per i tributi dovuti.