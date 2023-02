Turismo. L’opposizione torna a criticare l’amministrazione comunale: “Manca una strategia”

Dopo un anno l’opposizione torna ad attaccare l’amministrazione comunale sul turismo. La conferenza stampa unificata di Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier, La Pigna e Viva Ravenna arriva alla vigilia dell’appuntamento Open Turismo a Palazzo Rasponi, in programma venerdì, dove saranno presentati i dati del 2022, i finanziamenti e le strategie per il 2023. Temi sui quali quattro dei partiti di minoranza lamentano di non avere mai avuto un confronto con la giunta, accusandola, come un anno fa, di non aver un piano strategico per la città, avere una comunicazione lacunosa, nel comunicare soprattutto gli eventi della città all’esterno, e di lasciare il turismo a sé stesso