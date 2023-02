Gli esercenti del Quartiere Alberti aderiscono domani, venerdì 3 febbraio, alla decima “Giornata dei calzini spaiati”, un’iniziativa nata per condividere valori come l’amicizia e il rispetto per gli altri.

Valori che rappresentano appieno gli esercenti del Quartiere, da sempre attivi per iniziative di carattere sociale e volti alla sensibilizzazione della cittadinanza su temi come la solidarietà, il volontariato, l’aiuto alle persone in difficoltà.

Gli esercenti che espongono in vetrina la locandina ufficiale dell’iniziativa, daranno un piccolo omaggio a tutti coloro – bambini e adulti – che entreranno nei negozi e si faranno una foto evidenziando i propri calzini spaiati.

Le varie foto verranno poi pubblicate sui canali social del Quartiere e dei vari esercenti, come modalità ulteriore per divulgare l’iniziativa e i suoi valori.