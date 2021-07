L’aumento del traffico su via Bonifica, tipico dell’afflusso al mare in questa stagione rende sempre più evidente la pericolosità, già più volte segnalata della parte non carrabile del passaggio a livello in Via Bonifica.

Nei pressi dello stesso infatti, esistono delle strutture fisse in ferro che negano il passaggio ai mezzi di disabili che in questa maniera e pericolosamente per sé e per gli altri, si immettono sulla carreggiata delle auto che già registra un traffico intenso invece di usufruire delle piste ciclabili già esistenti, ma impossibili da usare il quel tratto proprio a causa dell’ostacolo in ferro.

Appare francamente spiacevole che detta modifica non sia stata già ampiamente effettuata dalle autorità competenti.