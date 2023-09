Triathlon, ciclismo rugby: ancora una fine settimana all’insegna del grande sport, per la gioia dei tanti appassionati e tifosi. E per il territorio una nuova occasione di promozione e valorizzazione, grazie a tre appuntamenti di grande valore agonistico, che rientrano nel cartellone di eventi promosso dalla Regione.

Nuoto, ciclismo, corsa. Lo sport più spettacolare torna sulla Riviera Romagnola con i Campionati italiani di triathlon sprint il 30 settembre e il 1^ ottobre al Fantini Club di Cervia. Un’unica competizione, tre discipline diverse. A pochi giorni dallo svolgimento della sesta edizione di Ironman Italy Emilia-Romagna, un evento che conferma la cittadina romagnola come una delle capitali di questo sport, capace di valorizzare come pochi altri le doti di resistenza, forza, velocità degli atleti.

Organizzati alla Federazione italiana Triathlon e dalla società Flipper Triathlon, i campionati in programma a Cervia hanno visto 3mila iscrizioni – in crescita rispetto alle 2.500 dello scorso anno- per oltre 2mila atlete ed atleti impegnati nelle diverse gare in programma nelle due giornate.

Ancora il ciclismo protagonista, sabato 30 settembre con il Giro dell’Emilia, una classica delle due ruote che ha visto negli anni affermarsi campioni entrati nella storia di questo sport, e che torna per la 106^ edizione tra Carpi e Bologna.

Quest’anno con percorso particolarmente impegnativo, su una distanza di oltre 204 km e un dislivello di 2.800 metri, fino alla salita verso la Basilica di San Luca, vero banco di prova della competizione. Organizzato da GS Emilia, il Giro 2023 vede la presenza di 320 partecipanti per 16 squadre.

Ancora il 30 settembre, sarà lo Stadio Lanfranchi di Parma ad ospitare il rugby femminile con Italia-Giappone, test match in preparazione della trasferta in Sudafrica per il torneo WXV.

La partita rientra nell’Accordo triennale tra Regione Emilia-Romagna e Federazione italiana rugby. Un’intesa valida fino al 2025, che sta portando in Emilia-Romagna raduni, partite, iniziative delle Nazionali femminili Fir, protagoniste di uno sport sempre più amato e seguito.