Torna in fiera a Faenza il mercatino di Mato Grosso per raccogliere fondi per le missioni in Sud America

Il grande mercatino di Mato Grosso torna alla fiera di Faenza dopo due anni di assenza. Nelle ultime edizioni, quando la fiera era adibita a centro vaccinale, il mercatino era stato organizzato in una piccola area nella zona industriale. Quest’anno invece la macchina organizzativa è tornata a contare quasi 150 giovani volontari da tutta Italia. Uno solo però il padiglione disponibile per la raccolta fondi a favore delle missioni in sud America. Il secondo padiglione della fiera infatti è stato già acquistato dall’Ausl Romagna per la futura Casa della Salute. In aiuto a Mato Grosso è quindi arrivato il Soccorso Alpino che ha messo a disposizione un tendone dove allestire un altro spazio espositivo al coperto.