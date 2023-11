Torna a Ravenna ART & CIOCC®, la grande festa itinerante dedicata al cioccolato artigianale

Torna a RAVENNA per la quindicesima edizione, ART & CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri, la grande festa itinerante dedicata al cioccolato artigianale che, come ormai da tradizione, animerà Piazza del Popolo con i gusti, i colori e i profumi del cibo degli dei!

Gli stand dei cioccolatieri in Piazza del Popolo saranno aperti dal 17 al 19 novembre con il seguente orario:

– Venerdì 17 novembre dalle 9 alle 22

– Sabato 18 novembre dalle 9 alle 22

– Domenica 19 novembre dalle 9 alle 20

Si potranno degustare ed acquistare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi soggetti in cioccolato, opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato.

Tartufi, ganache di cioccolato, alla frutta, alle spezie, praline, cioccolato senza glutine, cioccolato crudo, tartufi, liquori al cioccolato e “spezzati” di infiniti gusti, pasta di mandorle, cuneesi di ogni gusto, creme spalmabili e cioccolato di Modica IGP.

ART & CIOCC® non è solo una esperienza per il palato, è una festa per tutti e per tutta la città, che con questo appuntamento ci ricorda come il cioccolato sia motivo di gioia.

I cioccolatieri presenti in Piazza del Popolo provengono da varie regioni e così dal Piemonte alla Sicilia, passando per Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria e Calabria sarà possibile fare un vero e proprio viaggio attraverso l’Italia del cioccolato!!! Tra le aziende presenti anche Sweet Fantasy Belgium con il cioccolato belga.

Tra le simpatiche Iniziative del tour il totem #faccedaciocc, per scattare simpatiche foto e selfie da condividere sui social.

“Oggi presentiamo una manifestazione importante per la città e il suo territorio come Art & Ciocc, un evento autunnale molto atteso che dà il via alle iniziative natalizie del centro storico – afferma Eugenio Fusignani, vicesindaco con delega al Centro storico – Questa collaborazione con il Comune di Ravenna è molto positiva e la proseguiamo da molti anni perché contribuisce ad animare ancor di più il centro storico e attira presenze non solo dei ravennati ma anche da fuori. Sono certo che anche quest’anno Art & Ciocc continuerà, grazie a Confcommercio e agli espositori stimolati dall’organizzatore, a dare valore aggiunto all’offerta del centro storico, come ha fatto negli anni scorsi, già qualificato da numerose iniziative e da un tessuto commerciale di assoluto livello. Continua quindi il dialogo costruttivo tra l’Amministrazione comunale e le Associazioni di categoria a partire da quelle del commercio e del turismo”.

“Saranno tre giornate golose per Ravenna: alla grande festa del cioccolato saranno presenti stand di prodotti regionali dove si potrà gustare il cioccolato artigianale di qualità – sottolinea il Presidente Confcommercio Ravenna Mauro Mambelli. Da 15 anni, per i ravennati e non, Art & Ciocc è un appuntamento imperdibile e anche quest’anno le aspettative non saranno disattese. Il nostro sincero ringraziamento va a Roberto Donolato di Mark. Co & Co, che assieme a Confcommercio Ravenna e al Comune di Ravenna organizza questa quindicesima edizione”.

“Dal 2008 giriamo l’Italia e non solo! – ricorda l’organizzatore Roberto Donolato – dalla montagna al mare passando per il lago, dalle meravigliose città d’arte, come quella che ci ospita, agli incantevoli borghi, con l’obiettivo di promuovere il cioccolato artigianale e diffondere l’arte del cioccolato con sapori irresistibili e profumi inebrianti. Quest’anno la prima tappa è stata ad Abano Terme, poi siamo stati a Villach, a Montevarchi, a Bassano, ad Aosta e dopo questa tappa di Ravenna chiuderemo a Padova gli eventi del 2023 per riprendere poi da febbraio”.

ART & CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri è organizzata da Mark. Co. & Co, Confcommercio Ravenna e Comune di Ravenna.