L’Evolution in Mobility by Technacy cresce ancora. Arrivano le nuove soluzioni business per operatori di telefonia mobile e aziende TLC B2B. Un bouquet di suite con ambienti in grado di gestire: Sim ed eSIM, fatture mobile e reti fisse, dispositivi hardware, SMS massivi, sviluppo e creazione di APP.

È il nuovo passo avanti in ricerca e innovazione di prodotti e soluzioni dedicato al mercato Telecomunication Company (Telco) e operatori TLC italiani e internazionali di Technacy, l’azienda di Cervia (RA) fondata nel 2011 da Vittorio Foschi e Michela Gulminelli. L’impresa segna la sua terza partecipazione consecutiva al MWC – Mobile World Congress in programma dal 26 al 29 febbraio a Barcellona (Hall 5 – stand 5H80), la più importante manifestazione mondiale di questo settore, con la presentazione di una nuova e vasta delle offerte di soluzioni che rispondono a ogni esigenza della telecomunicazione mobile.

Le nuove suite, ognuna con un proprio punto d’accesso e ambiente dedicato, operano dalla gestione del roaming, trasmissione e ricezione dati, di ogni tipologia di operatori di telefonia mobile, aziende TLC B2B, flotte telefoniche device e hardware aziendali. A partire da Netmon – l’applicativo per monitorare e gestire in tempo reale il consumo di traffico dati nazionale e roaming delle SIM aziendali, utilizzato oggi in Italia da più di 1500 aziende con oltre 300 mila Sim collegate.

A comporre il nuovo orizzonte dell’azienda cervese sono la soluzione SIM4BUSINESS, portale online per acquistare profili di traffico (eSIM) prepagati, utile ai dipendenti che viaggiano per lavoro all’estero, con l’obiettivo di gestire, controllare e ottimizzare il traffico dati generato dalle loro eSIM aziendali; WebSMS, soluzione per la pianificazione e l’invio di SMS singoli e massivi (SMS informativi, SMS marketing, SMS transazionali). A completare il bouquet è Telco Expense Manager (TEM), piattaforma che consente la visione panoramica delle fatture e della ripartizione dei costi delle telecomunicazioni mobili e fisse, con elaborazione e gestione dati di fatturazione, analisi costi, confronto spese. Senza dimenticare Mobile Device Managment (in collaborazione con nostro partner PULSUS), strumento per la gestione totale dei dispositivi hardware aziendali hardware, smartphone, tablet.

Nello stand Technacy troverà spazio importante anche la Business Unit iberica Conectacy, creata dall’azienda di Cervia per la commercializzazione delle nuove soluzioni sopra elencate si mercati spagnole portoghese iberico. Mentre la sua seconda Business Unit, FBL Company, sarà presente anche con un proprio spazio all’interno del Padiglione Italia – ICE (Hall 7D51 – Hall 7), dove, oltre alle soluzioni Technacy, presenterà i suoi due principali prodotti: Wait4call e Momovoice. Il primo è Wait4call è una soluzione in white-label per imprese ed operatori telefonici che grazie ad un innovativo canale di digital audio advertising unito ad altre funzionalità rende competitiva e redditizia qualsiasi App. Il secondo, MomoVoice, è un’applicazione per dispositivi Android che permette di gestire e proteggere tutto il traffico dati, voce ed SMS, per aziende e privati.